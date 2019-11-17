Лукашенко уверен, что мажоритарная система выборов себя не изжила

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Ни одна страна не обращает внимания на рекомендации, которые по итогам наблюдения за выборами делает БДИПЧ ОБСЕ. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 ноября на избирательном участке, общаясь с журналистами.

Кадр из трансляции телеканала ОНТ

«Мы очень серьезно относимся к их рекомендациям. И Лидия Ермошина (она — герой сегодняшнего дня), постоянно вам рассказывает, что были вот такие претензии, вот это мы выполнили, вот к этому мы идем», — сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел предложения по изменению избирательного законодательства, сообщает БелаПАН.

«Предлагают нам смешанную или пропорциональную систему, чтобы вообще уйти от народа на выборах, — рассказал он. — Я уверен, что мажоритарная система себя не изжила. Многие, пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной и завтра к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос, он поддержит эту точку зрения: надо оставить выборы так, как они есть. Это ж демократично, это ж весь народ избирает, а не по спискам».

«Или нам говорят: вот партии надо тут чуть ли не фейковые какие-то создавать, — продолжил Лукашенко. — Я категорически против этого — ни провластные, ни прочие. Пусть они сами сформируются. И не за деньги Эбертов и прочих там фондов американских, Аденауэра, и не за счет сидящих, которые сидят в Польше и оттуда плявузгают, нашу территорию грязью поливают. Вот здесь пусть формируют партии, пусть заслуживают доверие своего народа. Из этого мы будем исходить. Думаю, это демократично».

Лукашенко отметил, что общественная дискуссия о политических партиях может развернуться, когда будут готовиться предложения по изменению Конституции, где планируется «прописывать роль партий и как они будут функционировать в нашем обществе».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: избирательное законодательство выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Лидия Ермошина

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