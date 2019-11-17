Лукашенко уверен, что мажоритарная система выборов себя не изжила

Ни одна страна не обращает внимания на рекомендации, которые по итогам наблюдения за выборами делает БДИПЧ ОБСЕ. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 ноября на избирательном участке, общаясь с журналистами.

Кадр из трансляции телеканала ОНТ

«Мы очень серьезно относимся к их рекомендациям. И Лидия Ермошина (она — герой сегодняшнего дня), постоянно вам рассказывает, что были вот такие претензии, вот это мы выполнили, вот к этому мы идем», — сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел предложения по изменению избирательного законодательства, сообщает БелаПАН .

«Предлагают нам смешанную или пропорциональную систему, чтобы вообще уйти от народа на выборах, — рассказал он. — Я уверен, что мажоритарная система себя не изжила. Многие, пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной и завтра к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос, он поддержит эту точку зрения: надо оставить выборы так, как они есть. Это ж демократично, это ж весь народ избирает, а не по спискам».

«Или нам говорят: вот партии надо тут чуть ли не фейковые какие-то создавать, — продолжил Лукашенко. — Я категорически против этого — ни провластные, ни прочие. Пусть они сами сформируются. И не за деньги Эбертов и прочих там фондов американских, Аденауэра, и не за счет сидящих, которые сидят в Польше и оттуда плявузгают, нашу территорию грязью поливают. Вот здесь пусть формируют партии, пусть заслуживают доверие своего народа. Из этого мы будем исходить. Думаю, это демократично».

Лукашенко отметил, что общественная дискуссия о политических партиях может развернуться, когда будут готовиться предложения по изменению Конституции, где планируется «прописывать роль партий и как они будут функционировать в нашем обществе».