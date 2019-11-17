Лукашенко прокомментировал перезахоронение останков Калиновского и ситуацию в Куропатах

Александр Лукашенко считает, что останки Кастуся Калиновского «трогать не нужно». Такое мнение он высказал, общаясь 17 ноября с журналистами после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.

«Это моя позиция. Похоронили человека — пусть он там спокойно лежит», — сказал Лукашенко.

«Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории, там было очень много нюансов, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику. Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься».

По словам Лукашенко, он, как историк, даже боится глубоко погружаться в эту проблему. Он привел в пример ситуацию с Куропатами, которую, по его мнению, также пытаются политизировать — мол, «вот там Сталин всех расстреливал».

«Придут завтра коммунисты к власти — они будут говорить, что там расстреливали другие, в том числе и фашисты. Когда вы меня заставили окунуться в эту проблему, я достал все архивы, которые у нас есть, и увидел, что не все там однозначно: хватало и тех, и других».

«И хватит втягивать общество в эту дискуссию: люди уже наелись, — считает Лукашенко. — Поэтому я решил это кладбище, где похоронены люди, невинно убиенные (неважно, кем), огородить, привести в порядок, чтобы не выгуливали там собак и чтобы те, кто туда хочет прийти помянуть людей, могли помянуть».

«Я хочу, чтобы эти проблемы не разъединяли, а объединяли народ», — подчеркнул глава государства.