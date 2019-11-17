В этом году Лукашенко в Латвию с визитом не поедет

Александр Лукашенко рассчитывает посетить Латвию в первом квартале 2020 года. Об этом он заявил 17 ноября, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.

«Моя принципиальная позиция — как только мы будем готовы к этому визиту в плане того, что вот план визита, вот вопросы, которые надо обсуждать, их достаточно, но самое главное — проекты решений этих вопросов, я сразу поеду в Латвию. И не сочиняйте здесь ничего», — сказал Лукашенко.

Президента Беларуси неоднократно за последнее время приглашали с визитом в Латвию. 30 октября во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Лукашенко подтвердил журналистам намерение в ближайшее время посетить Ригу.