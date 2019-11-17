В этом году Лукашенко в Латвию с визитом не поедет
Александр Лукашенко рассчитывает посетить Латвию в первом квартале 2020 года. Об этом он заявил 17 ноября, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.
«Моя принципиальная позиция — как только мы будем готовы к этому визиту в плане того, что вот план визита, вот вопросы, которые надо обсуждать, их достаточно, но самое главное — проекты решений этих вопросов, я сразу поеду в Латвию. И не сочиняйте здесь ничего», — сказал Лукашенко.
Президента Беларуси неоднократно за последнее время приглашали с визитом в Латвию. 30 октября во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Лукашенко подтвердил журналистам намерение в ближайшее время посетить Ригу.
«Думаю, что где-то в течение первого квартала, может, начале второго, мы будем готовы. И я с большим удовольствием жду этого визита. Я приеду к своим близким соседям. Это наш дружеский, братский народ, с которым мы жили в одном государстве и всегда ладим. Я приеду, и мы решим многие вопросы. Тогда люди скажут, что вот он приехал и есть какой-то результат. Это для меня главное как для народного президента», — подчеркнул официальный лидер, сообщает