«Право выбора»: досрочное голосование использовалось для преодоления 50-процентного барьера явки

Досрочное голосование использовалось для безусловного преодоления 50-процентного барьера явки на избирательные участки. Об этом сообщается в отчете кампании наблюдения «Право выбора», посвященном досрочному голосованию.

Досрочное голосование шло с 12 по 16 ноября. По данным ЦИК, правом проголосовать досрочно воспользовалось 35,77% избирателей, напоминает БелаПАН .

«Досрочное голосование использовалось для безусловного преодоления 50-процентного барьера явки на избирательные участки. Для этого применялись два основных способа: принуждение к досрочному голосованию (студентов, учащихся, лиц, проживающих в общежитиях, членов трудовых коллективов или их частей, проживающих на территории участка), а также прямые фальсификации числа проголосовавших, когда цифры участковой избирательной комиссии (УИК) в разы отличались от данных подсчета наблюдателей», — сообщается в документе, опубликованном на сайте кампании .

В отчете отмечается, что в течение всего периода досрочного голосования наблюдатели становились свидетелями появления на участках целых коллективов.

«Это были, прежде всего, студенты, учащиеся, рабочие, проживающие в общежитиях. На условиях анонимности они сообщали наблюдателям, что их принуждают приходить на участки досрочно», — пишут наблюдатели.

Также среди нарушений указано, что ящики для голосования хранятся ненадлежащим образом. Кроме того, наблюдатели сообщают о случаях, когда люди голосовали на участке, за которым они не закреплены.

«На участке № 419 в Минске два члена комиссии и наблюдатель от профсоюзов внесли свое ноу-хау в избирательный кодекс. Они “открепились” от участка по месту своего проживания и проголосовали на участке, где находились. То, что в Беларуси нет процедуры открепления, их не смутило», — сообщается в отчете.

Также в нем упоминается агрессивное отношение руководства участковых избирательных комиссий к наблюдателям и создание им препятствий в работе. В некоторых случаях не вывешивались протоколы результатов за день или вывешивались с опозданием. Некоторые председатели участковых комиссий отказывались предоставлять необходимые данные наблюдателям.