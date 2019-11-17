Лукашенко будет разочарован, если Евросоюз и США не признают выборы
Как заявил президент Беларуси, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, «если Евросоюз и США в очередной раз не признают выборы, это их право. Я буду весьма разочарован в их ангажированности».
По словам Александра Лукашенко, при предыдущих избирательных кампаниях он заранее знал, какое будет решение Запада.
«Не буду в детали вдаваться, но я знал. Сейчас не знаю, — цитирует Лукашенко
Как отметил Лукашенко, ситуация изменилась, и на Западе поняли, что «Беларусь — это центр Европы и никуда не денешься, и что надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем и так далее».