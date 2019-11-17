Лукашенко считает, что США и ЕС настроили Польшу против Беларуси

«Для Польши мы всегда открыты — это одна из самых близких нам стран, могу вспоминать об истории», — заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

«Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы, это к вашим политикам. Если вы готовы и хотите с нами иметь теснейшие дружеские отношения, мы готовы к этому, — сказал он. — Готовы были всегда. Но потом вы начали подыгрывать Евросоюзу в целом. У нас же завязывались эти отношения, я помню. Потом вы начали им подыгрывать, потом американцы что-то вам подсказали. Они уже это не отрицают. Что мне вам рассказывать, вы знаете, под чью дудку пляшет Польша иногда».

По его словам, сейчас Польша — это крепкое государство, имеющее свою позицию уже в Евросоюзе.

«Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать, пожалуйста, давайте, — сказал Лукашенко. — Только не врите никогда полякам, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины. Я Володе Зеленскому об этом говорил на встрече. И я свое слово сдержал. Там война уже идет пять лет, но я сказал, что мы никогда не будем вам угрожать с севера. Я свое слово сдержал».

Лукашенко отметил, что у Беларуси и Польши есть хорошая основа для сотрудничества и предложил странам двигаться навстречу друг другу.

Отвечая на вопрос, почему он не приехал в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, Лукашенко сказал, что «здесь нет никакой конспирологии».

«Вы тут Россию привязывали, что мне кто-то команду дал не ехать. Чепуха полная! — отметил он. — Если вы хотите знать мое мнение по поводу того, что вы не пригласили президента России, я вам должен сказать, что это была грубейшая ваша ошибка. Россия, Беларусь, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма — и вдруг не пригласить президента России. Вы поступили неправильно».

При этом Лукашенко подчеркнул, что его неучастие в мероприятиях не связано с тем, что не пригласили российского президента.

«Вы ж не упрекаете Трампа, что он обещал приехать, но не приехал. Я не приехал не потому, что Трамп не приехал, это решение было еще до Трампа, — сказал Лукашенко. — Я считаю, что собираться по этому поводу главам государств, делать какой-то вид, политические очки на этом наживать нельзя. Святое! Я недолюбливаю такие мероприятия. Но не участвовать мы не могли, мы участвовали. Достойно участвовали. Мы едины в нашей единой победе, в которой поляки положили немало тысяч людей. Поэтому не ищите здесь чего-то, что кто-то мне запретил. Лукашенко никто не может запретить ничего. Если начнете запрещать, я наоборот сделаю».