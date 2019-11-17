«Разница данных комиссий и наблюдателей по явке на «досрочке» носила аномальный характер»

«Практика досрочного голосования остается одной из системных проблем избирательного процесса и создает широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций» — к такому выводу пришли наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы».

В аналитическом отчете, подготовленном общественным объединением «Белорусский Хельсинкский комитет» и ликвидированным властями правозащитным центром «Весна», отмечается, что официальная явка избирателей на досрочное голосование составила 35,77%, что является наибольшим показателем для парламентских выборов 2008, 2012, 2016 годов.

«Проведение досрочного голосования традиционно носило организованный характер, — говорится в отчете. — Администрации государственных предприятий и учреждений, а также вузов настойчиво предлагали избирателям принять участие в досрочном голосовании, вели учет проголосовавших и информировали о ходе досрочного голосования местные исполнительные органы власти».

«В ряде случаев организация участия избирателей в досрочном голосовании носила характер принуждения, под угрозой наступления для них негативных последствий за отказ от участия в досрочном голосовании. 30% наблюдателей отмечали, что фиксировали факт принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании (для сравнения: в 2016 году 18%)», — отмечают правозащитники.

На 32 избирательных участках, где наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» непрерывно вели учет всех проголосовавших, наблюдалось превышение количества принявших участие в голосовании, указанного в протоколах комиссий, по сравнению с данными наблюдателей.

На некоторых участках «разница в данных комиссий и наблюдателей по явке избирателей на досрочном голосовании носила аномальный характер — в два, три, пять и даже в 11 раз больше данных наблюдателей», отмечается в отчете.

«Все наблюдатели кампании были допущены для наблюдения за досрочным голосованием, однако некоторые из них сталкивались с препятствиями в осуществлении наблюдения: запретом осуществлять фото- и видеосъемку, в том числе с запретами фотофиксации официальных протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) о ежедневных итогах досрочного голосования, вынесением необоснованных предупреждений УИК и др. Зафиксированы факты лишения аккредитации и удаления с участков для голосования наблюдателей от оппозиционных политических партий», — говорится в отчете.

Учитывая эти факты, рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в части изменений процедур досрочного голосования остаются для Беларуси актуальными, считают «Правозащитники за свободные выборы».

Сообщается также, что наблюдение за досрочным голосованием проводили 160 наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы» более чем на 94 участках по всей территории страны.