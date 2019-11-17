Лукашенко: вопрос языка у нас решен раз и навсегда

Роль белорусского языка в обществе обязательно будет увеличиваться, заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

«Она уже увеличивается, но вопрос языка у нас решен раз и навсегда», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что подобное заявление он уже делал, когда выступал с посланием белорусского народу и Национальному собранию в апреле нынешнего года.

Языковой вопрос в Беларуси закрыт, заявил Александр Лукашенко 19 апреля во время послания народу и Национальному собранию.

Выступая в парламенте 19 апреля, глава государства сказал: «Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще. Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если кто-то хочет потерять свое сердце, потеряет белорусский. Что вы хотите потерять — разум или сердце?»

Тогда же Лукашенко обратил внимание на жалобы на перебор с белорусским языком на вывесках и биллбордах.

«Опять какие-то жалобы, уже и от нашего населения, не говоря уже о россиянах, — сказал он. — Где-то вывески оперативно меняются, еще что-то. До глупостей доходит. Еду по дороге, как ее называют, президентской, вывесили табло «Выконвай хуткасны рэжым!». Мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Единственное, что человек поймет, это слово «режим». А кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?» По его мнению, лишь 50% населения поймет, чего требует дорожник или гаишник.