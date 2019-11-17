Ермошина: конфликты на участках говорят о бескультурье граждан

Лидия Ермошина прокомментировала некоторые конфликты, произошедшие на избирательных участках в последние дни парламентской кампании.

В частности, она упомянула ситуацию на одном из участков Бреста, где наблюдатель остановил девушку, которая, убежден он, планировала совершить вброс бюллетеней, а также «травлю» председателя одной из избирательных комиссий в Могилеве.

«Сегодня в интернете была размещена информация в отношении председателя комиссии из Могилева, которую травят просто-напросто тем, что расклеили некие листовки среди ее соседей, где ее обвиняют в нарушении избирательного законодательства. То есть подрывают деловую репутацию, честь, достоинство человека в кругу соседей», — пояснила она, сообщает БелаПАН .

«Я знаю, что в Бобруйске регистрация кандидата отменена была в пятницу в связи с тем, что он и его доверенные лица угрожали избирательным комиссиям тем, что постоянно напоминали об уголовной ответственности, мол, вас посадят, в таком плане. Эти факты есть, действительно они были», — добавила Лидия Ермошина.

На вопрос, как она оценивает эти факты, она сказала: «Я думаю, что они, скорее, свидетельствуют даже не о незнании закона, это полное отсутствие собственной внутренней культуры, о бескультурье этих граждан». «Вот и поведение такое. Я думаю, что они точно так же ведут [себя] на кухне с женой», — подытожила председатель ЦИК.