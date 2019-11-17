Лебедько: сторонникам перемен надо решать вопрос серьезной альтернативы Лукашенко

Сторонникам перемен надо концентрироваться на подготовке к президентской кампании и решать вопрос серьезной альтернативы Александру Лукашенко, считает экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Количество оппозиционных депутатов, назначенных властью в Палату представителей, по словам Анатолия Лебедько, не повлияет на ситуацию внутри Беларуси. По его мнению, представители политических организаций должны ставить первым вопрос о свободных честных выборах и «деприватизации» власти.

«Пока будет эта приватизация власти, два-три-четыре человека, которые не представляют фракцию Александра Лукашенко в чистом виде, ни на что существенно не влияют. Это игра с Западом, и если будет не два, а три человека, конечно, где-то в Вене будут аплодировать, но внутри страны это ничего не изменит. И сторонникам перемен надо не на этом концентрироваться, а на подготовке к президентской кампании, и решать вопрос серьезной альтернативы Александру Лукашенко. Которая пошла бы с лозунгом «свободные честные выборы», планом экономических реформ для Беларуси и деприватизации власти», — подчеркнул Анатолий Лебедько.

Политик добавил, что уже есть опыт с назначенными депутатами от оппозиции.

«Проблема в чем заключается? Что даже если человек от оппозиции, его не выбирает избиратель, его не выбирает партия. Его выбирает и назначает Александр Лукашенко. И это значит, что, когда это происходит, есть определенные договоренности между этим человеком и властью», — отметил экс-председатель.

Он не исключает, что в новом созыве тоже могут быть два-три депутата от оппозиции. «Единственное, что через три-четыре года снова подрежут пеньки, такая стратегия, чтобы они не выросли в некое древо», — добавил Анатолий Лебедько.