Выборы-2019: 18 ноября станут известны результаты голосования на участках за рубежом

18 ноября Центризбирком получит данные по голосованию на выборах депутатов Палаты представителей тех белорусских граждан, которые придут на избирательные участки за рубежом, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По данным ЦИК, за пределами Беларуси организовано 46 избирательных участков.

По словам Лидии Ермошиной, организация участков для голосования за рубежом, включая выбор места, целиком является делом Министерства иностранных дел.

«Центральная комиссия не занимается этими вопросами и только получает информацию к сведению. И мы даем еще разъяснения о том, как что-либо делать», — отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что МИД создает участки для голосования при дипломатических учреждениях, поскольку, если организовывать их в городах, где нет белорусского диппредставительства, «нужно арендовать, отправлять в постоянную командировку сотрудников посольства, образовывать избирательную комиссию, списки избирателей, информировать».

«Что касается информации, то ее получает Министерство иностранных дел. И оно, как правило, отчитывается перед нами. Мы не получаем отдельно от [зарубежных] участков, даже с учетом того, что в Китае голосование уже, естественно, закончилось. Все поступит в Министерство иностранных дел, и завтра в течение дня мы получим информацию, тогда ее разместим», — добавила Ермошина.