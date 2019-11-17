Глава ЦИК о переходе на иную систему выборов в Беларуси: это должно быть волевое решение властей

Если Беларусь собирается развивать институт политических партий, без перехода на смешанную или целиком пропорциональную систему выборов в парламент этого сделать не удастся, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Действующая в стране мажоритарная система выборов, при которой избиратели голосуют за конкретного кандидата, «однозначно популярна среди избирателей». По словам Ермошиной, это объясняется тем, что избиратели «предпочитают иметь своих узнаваемых депутатов, к которым они могут обращаться, а партии — это нечто обезличенное».

«Но вы знаете, в любом случае нам придется каким-то образом на будущее или, может быть, в будущем принимать меры по развитию нашей политической системы, если мы вообще собираемся развивать партии, — отметила она. — А без перехода на иную систему — смешанную, например, либо целиком на пропорциональную — нам не удастся это сделать просто-напросто», сообщает БелаПАН.

«Поэтому, я думаю, что это, конечно, должно решаться, и решаться государством, потому что избиратели никогда не дадут согласия и не поддержат, если провести референдум, перехода на мажоритарную систему. Это должно быть волевое решение властей. Оно должно приниматься с учетом стратегии развития страны», — добавила председатель Центризбиркома.

Naviny.by ранее сообщали, что Александр Лукашенко уверен в том, что мажоритарная система выборов себя не изжила.

«Предлагают нам смешанную или пропорциональную систему, чтобы вообще уйти от народа на выборах, — рассказал он. — Я уверен, что мажоритарная система себя не изжила. Многие, пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной и завтра к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос, он поддержит эту точку зрения: надо оставить выборы так, как они есть. Это ж демократично, это ж весь народ избирает, а не по спискам», — отмечал белорусский лидер.