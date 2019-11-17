Видеооператору БелаПАН помешали снимать подсчет голосов на участке во Дворце молодежи

Видеооператору информационной компании БелаПАН Сергею Сацюку незаконно помешали работать — снимать подсчет бюллетеней на избирательном участке № 484, расположенном в столичном Дворце молодежи.

Незадолго до окончания голосования Сергей Сацюк подошел к председателю избирательной комиссии и попросил ее определить место, с которого он может снимать подсчет бюллетеней. Председатель указала ему место, расположенное примерно в 20 метрах от столов.

Через минут 10, когда оператор уже начал работу, председатель комиссии сообщила, что в окружной комиссии ей сказали, что вести съемку нельзя. Он ответил, что у него есть все необходимые документы для работы на участке, председатель согласилась, сообщает БелаПАН .

Спустя какое-то время она вновь подошла к Сацюку и со ссылкой на окружную комиссию опять попросила его прекратить видеосъемку. Видеооператор попросил назвать для этого законные основания, после чего председатель комиссии вновь ушла.

Вскоре один из наблюдателей внезапно стал требовать, чтобы Сацюк его не снимал. Оператор ответил, что он не снимал и не собирается снимать этого человека, его интересует подсчет голосов. Наблюдатель на время успокоился, но затем вновь стал жаловаться на то, что его снимают на видео. Он обратился с жалобами к двум сотрудникам милиции, которые находились на участке, но те не отреагировали. Вскоре пришли два сотрудника Центрального РУВД, но после разговора с оператором БелаПАН они тоже не стали предпринимать никаких действий.

Сацюк продолжал снимать подсчет голосов, но наблюдатель в очередной раз пожаловаться председателю комиссии. В результате вялотекущего инцидента, который длился примерно час, сотрудники милиции и РУВД вынудили оператора отойти от столов на такое расстояние, что видеосъемка стала бессмысленной.

Комментируя инцидент, Сергей Сацюк подчеркнул, что ни председатель, ни члены избирательной комиссии изначально не были против его присутствия. Прибыв на участок, он показал им редакционное удостоверение и аккредитацию, выданную Центризбиркомом, для освещения нынешних выборов, после чего получил официальное разрешение на видеосъемку. Сацюк также отметил, что он не впервые работает на выборах, но никогда прежде не сталкивался с подобной ситуацией.

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