В Минске на одном из участков задержан активист инициативы Legalize Belarus Петр Маркелов

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На избирательном участке № 286 по Юго-Западному округу столицы № 99 задержан активист инициативы Legalize Belarus Петр Маркелов, наблюдавший за подсчетом голосов.

Как сообщил БелаПАН кандидат в депутаты по этому округу, активист «Молодежного блока» Станислав Шашок, сейчас они оба находятся в РУВД Московского района.

Инцидент на участке начался с того, что Маркелов и Шашок возмутились результатами подсчета голосов.

 

 

«Мы c наблюдателями смотрели и считали — только у двоих членов комиссии голосов за меня было больше 70. Я в основной день побеждал по всем бюллетеням, а председатель комиссии имела наглость сказать, что у меня всего 46 голосов. Если бы они эту цифру озвучили по результатам досрочного голосования, я бы еще мог стерпеть, но по основному дню я просто не мог молчать, они все нагло врут. Я по всем бюллетеням побеждал», — заявил Шашок.

По его словам, они потребовали пересчитывать голоса, Маркелов включил видеосъемку и вел трансляцию в «Фейсбуке». В ответ комиссия вызвала сотрудника милиции.

«На мои слова о фальсификации выборов сотрудник не реагировал. Мы продолжали требовать пересчета голосов, а закончилось все тем, что зашли человека четыре из милиции и человек в штатском, который давал им команды», — рассказал Шашок.

В итоге Маркелова задержали. Шашок поехал в РУВД в качестве свидетеля.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Legalize Belarus Персона: Петр Маркелов Станислав Шашок Город: Минск

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