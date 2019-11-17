Задержанного Петра Маркелова обвинили в мелком хулиганстве

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В отношении задержанного на избирательном участке активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова, наблюдавшего за подсчетом голосов, в милиции составили протокол по ст. КоАП 17.1 (мелкое хулиганство).

Об этом сообщил активист «Молодежного блока» Станислав Шашок, который в данный момент находится возле УВД Московского района.

Как сообщали Naviny.by, Маркелов был задержан на избирательном участке № 286 по Юго-Западному округу столицы № 99, где одним из кандидатов в депутаты является Шашок. Инцидент на участке начался с того, что Маркелов и Шашок возмутились результатами подсчета голосов.

Маркелова задержали и повезли в РУВД, Шашок поехал за ним в другом милицейском автомобиле в качестве свидетеля. В настоящее время Маркелов находится в УВД Московского района, сообщает БелаПАН.

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Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Legalize Belarus Персона: Петр Маркелов Станислав Шашок

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