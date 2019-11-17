Официально: предварительная итоговая явка на выборах в парламент составила 77,22%

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По состоянию на 20:00 17 ноября на выборах депутатов Палаты представителей проголосовало 77,22% избирателей. Об этом свидетельствуют оперативные данные, опубликованные на сайте Центризбиркома.

В Брестской области явка на избирательные участки составила 79,34%, в Витебской — 82,09%, Гомельской — 81,38%, Гродненской — 78,69%, Минской — 78,95%, Могилевской — 82,30%, в Минске — 63,26%.

Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила журналистам, что выборы состоялись во всех 110 избирательных округах.

Данные о явке могут незначительно измениться — еще не учтена информация с зарубежных участков. В Центризбирком цифры будут переданы из МИД в понедельник, 18 ноября.

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Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина

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