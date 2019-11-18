Ананич, Давыдько, Василевич и Гайдукевич стали депутатами Палаты представителей
Выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва состоялись по всем 110 округам. Сейчас территориальные комиссии завершают сбор информации об итогах выборов.
Большинство фамилий депутатов нового созыва уже известны. Центризбирком обещает в ближайшее время их опубликовать.
Некоторых из «победителей» председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала на заключительной воскресной пресс-конференции.
Так, депутатами стали:
«Мисс Беларусь», телеведущая Мария Василевич;
бывший глава Белтелерадиокомпании, председатель «Белой Руси», ведущий «Клуба редакторов» Геннадий Давыдько;
бывший спикер МИД и экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных;
бывший министр информации Лилия Ананич;
заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич;
председатель Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич;
председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
председатель Мингорсовета Василий Панасюк;
журналист ОНТ Тенгиз Думбадзе.
Переизбрались многие действующие депутаты. В частности, Валерий Воронецкий, Валентина Ражанец, Людмила Кананович, Валентина Курсевич, Татьяна Сайганова, Людмила Макарина-Кибак, Игорь Комаровский.
Заседание ЦИК по подведению итогов выборов состоится 22 ноября.
Первая сессия обеих палат нового парламента запланирована на 6 декабря.