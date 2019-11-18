Ермошина: Маркелов и Шашок требовали невозможного

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Задержание милицией кандидата в депутаты Станислава Шашка и его доверенного лица Петра Маркелова было законным, а сами они требовали от участковой комиссии сделать невозможное.

Таким образом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по просьбе БелаПАН прокомментировала инцидент, произошедший 17 ноября на избирательном участке № 286 в Минске.


В Минске на одном из участков задержан активист инициативы Legalize Belarus Петр Маркелов

На вопрос, законно ли был задержан Шашок, она сказала: «Конечно, никакой неприкосновенности у него нет. Более того, его кандидатство уже кончилось».

«Но не в этом дело, — отметила Ермошина на ночной пресс-конференции 18 ноября в Минске . — Шашок требовал (по крайней мере, что я читала на TUT.by) повторного пересчета голосов. А участковая избирательная комиссия лишена права производить повторный подсчет голосов. Этот повторный подсчет даже окружная не может назначить. Может назначить Минская городская комиссия — подается заявление, о чем ему и рассказывал милиционер, и приводятся не вот такие сведения, мол, вся общага за меня проголосовала, по моим сведениям. А именно предоставляются доказательства того, что, возможно, произошла подмена, был вброс, какое-то искажение данных и так далее. Тогда Минская городская комиссия рассматривает вопрос и назначает [пересчет]. Поэтому действия самого бывшего кандидата и его доверенного лица, или кто это был, сами по себе были абсолютно незаконны».

Петр Маркелов был доставлен в Московское РУВД, где в его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство, после чего отпустили.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина Петр Маркелов Станислав Шашок

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