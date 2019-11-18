Первая сессия обеих палат парламента нового созыва откроется 6 декабря

Первая сессия обеих палат парламента седьмого созыва состоится 6 декабря, сообщила на ночной пресс-конференции 18 ноября в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

По ее словам, сессия Палаты представителей нового созыва откроется в 10:00, Совета Республики — в 14:00.

Ермошина также сообщила, что заседание Центризбиркома по подведению итогов парламентских выборов пройдет 22 ноября.