Первая сессия обеих палат парламента нового созыва откроется 6 декабря
Первая сессия обеих палат парламента седьмого созыва состоится 6 декабря, сообщила на ночной пресс-конференции 18 ноября в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
По ее словам, сессия Палаты представителей нового созыва откроется в 10:00, Совета Республики — в 14:00.
Ермошина также сообщила, что заседание Центризбиркома по подведению итогов парламентских выборов пройдет 22 ноября.
«Если еще будут какие-то жалобы, которые не до конца будут рассмотрены областными и Минской городской комиссиями и потом, естественно, поступят в Центральную комиссию, то это не помешает подведению итогов выборов. Просто мы соберемся потом позднее до первой сессии», — сказала глава ЦИК, сообщает