Первая сессия обеих палат парламента нового созыва откроется 6 декабря

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Первая сессия обеих палат парламента седьмого созыва состоится 6 декабря, сообщила на ночной пресс-конференции 18 ноября в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

По ее словам, сессия Палаты представителей нового созыва откроется в 10:00, Совета Республики — в 14:00.

Ермошина также сообщила, что заседание Центризбиркома по подведению итогов парламентских выборов пройдет 22 ноября.

«Если еще будут какие-то жалобы, которые не до конца будут рассмотрены областными и Минской городской комиссиями и потом, естественно, поступят в Центральную комиссию, то это не помешает подведению итогов выборов. Просто мы соберемся потом позднее до первой сессии», — сказала глава ЦИК, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина

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