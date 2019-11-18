Порывистый ветер будет хозяйничать в Беларуси

В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется. Утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется:

на востоке до +4°C;

на юго-западе до +12°C.

В столице будет преобладать облачная с прояснениями погода. Вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра покажет следующие значения: