Захваченные Россией в Керченском проливе корабли вернутся в Украину

Российская сторона вернет Украине захваченные во время конфликта в Керченском проливе корабли (малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу»).

Передача может пройти в «нейтральных водах». В воскресенье российские СМИ сообщили, что процесс уже начался и должен завершиться в понедельник.

В свою очередь украинские издания отметили, что за своими кораблями сразу из трех портов вышли поисково-спасательный катер «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Напомним, Naviny.by писали, что бывший глава Украины Петр Порошенко назвал конфликт в Керченском проливе войной.

В свою очередь российский президент Владимир Путин 28 ноября обвинил своего украинского визави в организации провокации в Керченском проливе.

Кроме этого, президент РФ заявил, что последние события — конфликт в Керченском проливе и ситуация на Донбассе — свидетельствуют о том, что нынешние власти Украины «не заинтересованы в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться».

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.