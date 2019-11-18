Пьяный бесправник на «БМВ» разбился в Пуховичском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в агрогородке Голоцк (Пуховичский район).

По информации дорожной милиции, 27-летний местный житель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в забор, после чего авто отбросило в столб.

Травмы, полученные в результате аварии, оказались не совместимыми с жизнью — водитель умер на месте.

В милиции отметили, что сельчанин никогда не получал водительских прав. «БМВ» он купил недавно, чтобы получить опыт вождения, после пойти учиться в автошколу.

По информации правоохранителей, в момент происшествия мужчина был нетрезвым.