Товары с маркировкой «Органический продукт» появятся в Беларуси

Вступил в силу закон № 144-З от 9 ноября 2018 года, который регулирует вопросы производства и обращения органической продукции в Беларуси.

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С 18 ноября производители органической продукции смогут пройти процедуру сертификации, чтобы подтвердить органическое происхождение и производство своей продукции.

Если результат будет положительным, организации включат в реестр производителей органической продукции, который поручено вести Государственному комитету по стандартизации. Успешное прохождение сертификации позволит производителям наносить на упаковку своих товаров знак «Органический продукт».

Вместе с тем новый закон не запрещает производить в Беларуси неорганическую продукцию — он направлен на создание нового сегмента рынка. На это обратили внимание эксперты юридической компании «ВЕРДИКТ» , комментируя новый документ для Naviny.by.

Получать сертификаты на органическую продукцию или нет — решать производителям. Компании могут быть заинтересованы в этой процедуре ради повышения своей конкурентоспособности.

В развитие закона Минздрав своим постановлением № 63 от 21 июня 2019 года определил перечень пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, которые допустимы в производстве органической продукции.

Кроме того, Минсельхозпрод постановлением № 19 от 15 марта 2019 года утвердил в том числе перечень средств, веществ или их сочетаний, разрешенных к применению в растениеводстве при выпуске органической продукции, и перечень кормовых добавок минерального, микробиологического происхождения, микроэлементов, технологических кормовых добавок, разрешенных для кормления животных при производстве такой продукции.