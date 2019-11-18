Доллар падает на следующий день после выборов в парламент

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Американская валюта демонстрирует падение на открытии первых после парламентских выборов торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар теряет 0,0003 пункта и торгуется на уровне 2,0455 белорусского рубля.

В свою очередь две другие основные иностранные валюты набирают в весе:

  • евро 0,0019 пункта — 2,2632 белорусского рубля;
  • российский рубль 0,0007 пункта — 3,2090 белорусского рубля за 100 российских.

Евразийский банк развития ожидает до конца текущего года постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам по мере уменьшения чистого предложения на внутреннем валютном рынке.
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Тэги: валюта

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