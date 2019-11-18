Доллар падает на следующий день после выборов в парламент

Американская валюта демонстрирует падение на открытии первых после парламентских выборов торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар теряет 0,0003 пункта и торгуется на уровне 2,0455 белорусского рубля.

В свою очередь две другие основные иностранные валюты набирают в весе:

евро 0,0019 пункта — 2,2632 белорусского рубля;

российский рубль 0,0007 пункта — 3,2090 белорусского рубля за 100 российских.

Евразийский банк развития ожидает до конца текущего года постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам по мере уменьшения чистого предложения на внутреннем валютном рынке.