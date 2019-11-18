Акция протеста в Тбилиси: оппозиция заблокировала здание парламента

В грузинской столице который день проходит многотысячная акция протеста. Митингующие требуют отставки правительства и досрочных выборов.

Фото со страницы партии «Европейская Грузия» в соцсети

По словам одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы, «ни один из депутатов «Грузинской мечты» ни в одну дверь в это здание не войдет».

Он пригрозил, выступая на акции протеста, что «если парламента будет недостаточно, следующей будет канцелярия, мэрия, другие города, районные центры. Ни один из представителей «Грузинской мечты» не сможет войти ни в одно государственное ведомство до тех пор, пока не будут назначены досрочные пропорциональные выборы».

После этого заявления Угулава и группа протестующих направились к входным воротам законодательного органа, куда они символически повесили замок. Здесь же, перед входом в парламент, протестующие разбили палатки, пишет Би-би-си .

Позднее сюда принесли и мешки с песком. По словам протестующих, эти мешки нужны им для укрепления палаток.

Протесты оппозиции и общественности в Грузии начались после провала в парламенте 14 ноября конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году.

Протестующие требуют проведения досрочных выборов по пропорциональной системе и отставки правительства. Эти требования были озвучены на митинге лидером партии «Новая Грузия» Георгием Вашадзе.

Мэр Тбилиси, руководитель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», известный в прошлом футболист Каха Каладзе заявил, что власти не собираются проводить внеочередные выборы, которые пройдут в 2020-м по действующей смешанной избирательной системе.

Действия оппозиции, которая парализовала центр столицы, он назвал «деструктивными» и пригрозил, «если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение», пишет apsny.ge .

Свою позиция высказала и народный защитник Грузии (омбудсмен) Нино Ломджария, назвавшая блокирование парламента «незаконным». Однако отвественность за такие действия она возложила не на оппозицию, а на депутатов, которые провалили переход на пропорциональную систему.

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти страны и оппозицию найти общие пути для выхода из кризиса.

Полиция 17 ноября гарантировала, что будет «обеспечивать безопасность и свободу выражения мнений граждан во время собраний и демонстраций», но предупредило о необходимости соблюдать закон. «Любые нарушения, а также попытки штурма зданий или препятствование работе полиции будут немедленно предотвращены», — сказано в специальном заявлении МВД.