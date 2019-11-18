Ученые из Японии раскрыли секрет долголетия

Многие долгожители не ведут здоровый образ жизни. Несмотря на вредные привычки, зачастую, у них отменное здоровье.

Как отмечают исследователи Центра RIKEN и Университет Кэйо, анализ ДНК людей, чей возраст превысил 110 лет, показал: у долгожителей аномальные белые кровяные клетки. То есть их иммунитет работает более эффективно, отражая нападения вирусов, бактерия и борясь с раком, пишет The Daily Mail .

В ходе исследования использовались данные семи долгожителей. Было собрано 41208 клеток у пожилых добровольцев. Основное отличие у людей, чей возраст превышал 110 лет, заключалось в работе иммунных Т-клеток CD4.

Этих клеток не только оказалось больше, но и сами клетки были смертоноснее обычного. В норме CD4 T-клетки помогают другим иммунным клеткам отбиваться от инфекции. Но у долгожителей данные клетки сами по себе ищут и разрушают патогенные элементы, пишет meddaily.ru .

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