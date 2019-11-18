Миссия наблюдателей СНГ как обычно назвала выборы в Беларуси «свободными и прозрачными»

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Парламентские выборы в Беларуси были свободными и прозрачными, соответствовали принципам демократии. Об этом заявил глава наблюдательной миссии СНГ Сергей Лебедев 18 ноября на пресс-конференции в Минске.

«Выборы проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси, были свободными и прозрачными и соответствовали принципам демократических выборов», — сказал он.


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По словам Лебедева, нынешняя наблюдательная миссия стала «самой крупной на пространстве СНГ», в ней работали 475 человек из восьми государств Содружества.

«У нас была возможность осуществлять наблюдение во всех областях республики, мы получили достаточно обстоятельную картину, как шла подготовка к выборам, как проходило голосование, — сказал Лебедев. — Кампания была организована хорошо, достойно. Были учтены какие-то недоработки и недочеты, которые присутствовали в прошлых избирательных кампаниях. Я лично хотел бы отметить очень хорошую сверку списков избирателей. Мы не зафиксировали случаев, когда бы избиратели не находили себя в списках».

Миссия наблюдателей СНГ считает, что «достойно и качественно была проведена информационная кампания».


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«На всех участках были информационные материалы и по порядку голосования, и биографии кандидатов в депутаты, — отметил Лебедев. — И, конечно, плюс избирательной кампании в том, что было выдвинуто больше кандидатов в депутаты, чем в предыдущей кампании, что способствовало большей конкуренции. Уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов тоже значительно возрос. Например, большинство кандидатов — это люди практически все с высшим образованием, с достаточным жизненным и профессиональным опытом. Избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси».

По словам Лебедева, наблюдатели миссии были «нацелены на то, чтобы выявить недостатки».

«Их мы зафиксировали, но в большинстве случаев они носили технический характер, их было незначительное количество, — сказал он. — На некоторых участках в Новополоцке места расположения национальных наблюдателей были неудобными, не были видны ящики для голосования. Но после того, как наблюдатели из миссии СНГ обращали внимание на эти недостатки, то, как правило, члены избиркомов устраняли эти недостатки».


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На некоторых участках,отметил он, не была предусмотрена возможность для голосования избирателей с ограниченными возможностями. Одновременно было отмечено, что по сравнению с предыдущими выборами возможности для голосования людей с инвалидностью значительно улучшились.

Лебедев подчеркнул, что миссия СНГ выявила «единичные недостатки, число их незначительное».

«На фоне общей численности избирателей эти единичные случаи, конечно же, не могут повлиять на итоги голосования в целом, — сказал он. — Наши наблюдатели присутствовали на участках с момента их открытия и при подсчете голосов. Каких-то серьезных нарушений выявлено не было. Можем отметить, что органы власти и избиркомы всех уровней обеспечили проведение выборов на высоком уровне».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 СНГ миссия наблюдателей СНГ Персона: Сергей Лебедев Город: Минск

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