Ермошина протролила демократов, уехавших за границу

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На 46 избирательных участках, расположенных за пределами Беларуси, за кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва проголосовали 3.276 человек (1.547 — досрочно).

Фото посольства Беларуси в РФ

Как сообщила на пресс-конференции 18 ноября в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, всего в списки для голосования на 46 зарубежных участках включили 4.789 человек.


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Все они были присоединены к Купаловскому округу №95 в Минске, на территории которого находится МИД.

«Несмотря на то, что в западных государствах живет очень много наших уехавших отсюда демократов, первое место [среди зарубежных избирателей] заняла Орлова Оксана Евгеньевна, она является членом компартии, ее основное занятие — директор детского городка Ленинского района. Она набрала 779 голосов избирателей», — сказала глава ЦИК.

Стоит отметить, что по итогам выборов место в парламенте по упомянутому округу получила депутат уходящего созыва Татьяна Сайганова.

Выборы в Палату представителей прошли 17 ноября. Со списком депутатов можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина Оксана Орлова Татьяна Сайганова

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