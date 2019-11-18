Где в Беларуси лучше всего вести бизнес
Жюри республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси — 2019» назвала победителя.
Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей признан Лидский район.
Как сообщает свободная экономическая зона «Гродноинвест», в конкурсе приняло участие 138 из 143 регионов страны. В состав экспертного жюри вошли бизнес-ассоциации, представители государственных органов управления, ведущие экономисты страны.
Конкурс проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства при поддержке Министерства экономики с 2008 года.
Регионы оценивались по следующим показателям:
- количество действующих субъектов хозяйствования;
- собираемые налоги;
- удельный вес новых рабочих мест;
- темп прироста перечисленных показателей.
«Для развития бизнеса в Лидском районе созданы три инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест» общей площадью свыше 540 га. Специальный правовой режим, включающий налоговые, таможенные и иные преференции, позволяет сократить издержки по проекту до 40%», — говорится в сообщении свободной экономической зоны.
Следует отметить, что белорусские власти сейчас пытаются создать условия для развития проблемных районов, в которых бизнес слабо развивается.
С этой целью Министерство экономики в этом году совместно с облисполкомами подготовило комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития.
«Основная задача — подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня. Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни», — заявлял в августе этого года премьер-министр Сергей Румас.
В октябре правительство утвердило план действий для 31 отстающих регионов.
План предусматривает реализацию портфеля инвестиционных проектов и предложений в отстающих регионах и содержит 282 проекта с общим объемом инвестиций 10 млрд 24,1 млн рублей и 2,5 млн долларов США, а также 224 инвестиционных предложения с требуемым объемом финансирования около 900 млн рублей.