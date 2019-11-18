Где в Беларуси лучше всего вести бизнес

Жюри республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси — 2019» назвала победителя.

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Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей признан Лидский район.

Как сообщает свободная экономическая зона «Гродноинвест», в конкурсе приняло участие 138 из 143 регионов страны. В состав экспертного жюри вошли бизнес-ассоциации, представители государственных органов управления, ведущие экономисты страны.

Конкурс проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства при поддержке Министерства экономики с 2008 года.

Регионы оценивались по следующим показателям:

количество действующих субъектов хозяйствования;

собираемые налоги;

удельный вес новых рабочих мест;

темп прироста перечисленных показателей.

«Для развития бизнеса в Лидском районе созданы три инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест» общей площадью свыше 540 га. Специальный правовой режим, включающий налоговые, таможенные и иные преференции, позволяет сократить издержки по проекту до 40%», — говорится в сообщении свободной экономической зоны.

Следует отметить, что белорусские власти сейчас пытаются создать условия для развития проблемных районов, в которых бизнес слабо развивается.

С этой целью Министерство экономики в этом году совместно с облисполкомами подготовило комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития.

«Основная задача — подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня. Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни», — заявлял в августе этого года премьер-министр Сергей Румас.

В октябре правительство утвердило план действий для 31 отстающих регионов.

План предусматривает реализацию портфеля инвестиционных проектов и предложений в отстающих регионах и содержит 282 проекта с общим объемом инвестиций 10 млрд 24,1 млн рублей и 2,5 млн долларов США, а также 224 инвестиционных предложения с требуемым объемом финансирования около 900 млн рублей.