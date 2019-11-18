Tesla инвестирует в завод под Берлином около 4 млрд евро

Примерно четыре миллиарда евро планирует инвестировать в свой первый завод на территории Германии американский производитель электрокаров Tesla.

Планируется, что после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут заняты более три тысяч человек, а по окончании всех строительных работ — от семи до восьми, пишет DW .

Cтроительство завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в общей сложности до 150 электромобилей разных моделей ежегодно.

Ожидается, что завод будет находиться на территории 300 гектаров.

Как отмечается, если компания получит согласие со стороны Кабинета министров Германии и ЕС, то она сможет рассчитывать на господдержку в размере около 300 млн евро.