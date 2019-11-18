Подозреваемая в мошенничестве выманила почти 4 млн рублей

До десяти лет лишения свободы и крупный штраф грозят Светлане Сечко, которую правоохранители подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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По данным Следственного комитета, под предлогом «продажи строящихся квартир», а также получения денег в долг «под развитие производства», женщина завладела почти четырьмя миллионами рублей.

Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».

В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК.

На данный момент установлено 40 эпизодов противоправной деятельности.

Следствие просит всех, кто пострадал от действий подозреваемой, сообщить по телефонам: