Подозреваемая в мошенничестве выманила почти 4 млн рублей
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До десяти лет лишения свободы и крупный штраф грозят Светлане Сечко, которую правоохранители подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным Следственного комитета, под предлогом «продажи строящихся квартир», а также получения денег в долг «под развитие производства», женщина завладела почти четырьмя миллионами рублей.
Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».
В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК.
На данный момент установлено 40 эпизодов противоправной деятельности.
Следствие просит всех, кто пострадал от действий подозреваемой, сообщить по телефонам:
- +375 17 3895326;
- +375 44 5466675;
- 102.