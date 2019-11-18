ЕС опубликовал решение о подписании с Беларусью визового соглашения

В Официальном журнале Евросоюза 18 ноября опубликовано решение Совета ЕС о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима.

«Подписание от имени ЕС соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — говорится в документе.

Отмечено, что председатель совета должен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение от имени Совета ЕС.

Следует отметить, что аналогичное решение по соглашению о реадмиссии, которое должно быть подписано одновременно с визовым соглашением, пока не принято.

На просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию в представительстве ЕС ответили: «Следующий важный шаг — подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении».

«Мы не можем сейчас назвать дату, когда соглашения вступят в силу, но мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее», — добавили в представительстве.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут с 2 февраля 2020 года.

В представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН ранее разъяснили, что, независимо от даты заключения визового соглашения между Беларусью и ЕС, после его вступления в силу стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Комментируя изменения, внесенные в Визовый кодекс ЕС, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

Александр Лукашенко одобрил подписание Беларусью соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии с ЕС 20 сентября.