ГБР Украины подозревает Порошенко в захвате власти
Генеральная прокуратура Украины может обратиться в Верховную раду за согласием на привлечение пятого президента Петра Порошенко к уголовной ответственности.
Государственное бюро расследований Украины
В первом предлагается сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.
В ГБР считают, что Порошенко мог неправомерно влиять на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
Также Генпрокуратуре предложено запросить у парламента согласие на привлечение экс-президента к уголовной ответственности.
Отметим, что максимальные сроки наказания за преступления по выше указанным статьям небольшие: по первой — до пяти, по второй — до шести лет лишения свободы.
Адвокат Игорь Головань
Государственное бюро расследований — правоохранительный орган Украины, заработавший 27 ноября 2018 года. Оно расследует уголовные дела, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие госслужащие.