ГБР Украины подозревает Порошенко в захвате власти

Генеральная прокуратура Украины может обратиться в Верховную раду за согласием на привлечение пятого президента Петра Порошенко к уголовной ответственности.

Фото со страницы Петра Порошенко в соцсети

Государственное бюро расследований Украины направило в Генпрокуратуру два проекта постановлений, касающихся бывшего главы государства.

В первом предлагается сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

В ГБР считают, что Порошенко мог неправомерно влиять на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Также Генпрокуратуре предложено запросить у парламента согласие на привлечение экс-президента к уголовной ответственности.

Отметим, что максимальные сроки наказания за преступления по выше указанным статьям небольшие: по первой — до пяти, по второй — до шести лет лишения свободы.

Адвокат Игорь Головань назвал в своем блоге подготовленный Государственным бюро расследований проект подозрения в отношении его подзащитного попыткой помешать политику провести ряд международных встреч.

Государственное бюро расследований — правоохранительный орган Украины, заработавший 27 ноября 2018 года. Оно расследует уголовные дела, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие госслужащие.