Призыв-2019: 18 ноября началась отправка в войска нового пополнения

С 18 по 29 ноября в войска белорусской армии будут отправляться призванные на срочную военную службу и службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных сил, другие войска и воинские формирования. Военную присягу новобранцы примут 14 декабря.​

В войска будут направлены около 1 500 призывников, из них около 400 человек, призванных военными комиссариатами Минска и Минской области. Они пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, учебных воинских частей, сообщает Министерство обороны.

Всего в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 12 000 человек.

Осенью 2019 года вызову на призывные комиссии подлежат около 70 тысяч молодых людей.

На данный момент призывными комиссиями предоставлено более 23 000 отсрочек, из которых около 84 % составляют отсрочки для продолжения образования.

Кроме того, предоставлены отсрочки гражданам по состоянию здоровья, для прохождения интернатуры, по семейному положению и на основании указа Александра Лукашенко.

Фото: mil.by