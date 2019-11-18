Супружеская пара из Беларуси скончалась после отдыха в Египте

Отдых на египетском курорте Шарм эль-Шейх закончился для супружеской пары из Беларуси трагически.

23 октября, во время отдыха, 56-летний мужчина почувствовал недомогание и был помещен в госпиталь Шарм эль-Шейха. На следующий день он скончался. Сестра погибшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки по факту его смерти.

Согласно материалам проверки, 54-летняя супруга умершего мужчины 25 октября вернулась в Беларусь, однако в связи с ухудшением состояния здоровья была доставлена в больницу. 13 ноября она также скончалась.

На момент начала проведения проверки по факту смерти ее мужа, женщина уже находилась в бессознательном состоянии, поэтому допросить ее не удалось, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По информации, размещенной на tio.by , супруги заселились в отель Shаrm Reef 4* 16 октября. Недомогание мужчина почувствовал после ужина. В госпиталь его доставили с диагнозом остроый гастроэнтерит. Сообщается, что его супруга перед возвращением в Беларусь обращалась в тот же госпиталь и также с симптомами отравления.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией об указанном инциденте, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску по телефону: (017) 389-55-55.