Посол Литвы получил результаты экспертизы материалов с возможного захоронения Виктора Калиновского

18 ноября послу Литвы Андрюсу Пулокасу передали результаты проведенной в Беларуси экспертизы материалов с возможного захоронения брата Кастуся Калиновского Виктора, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Фото МИД Беларуси

Сообщается, что представители МИД обсудили с литовским дипломатом «организационные аспекты участия белорусской делегации в торжественной церемонии перезахоронения участников восстания 1863 года», которая состоится 22 ноября в Вильнюсе.

Naviny.by ранее сообщали, что четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Точно известно, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. Это доказывает его обручальный перстень, найденный в захоронении.

Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя восстания 1863—1864 годов Кастуся Калиновского, но для доказательства гипотезы нужны генетические исследования. В июле 2019 года была начата эксгумация останков брата Кастуся — Виктора Калиновского, сообщает БелаПАН .

После перезахоронения, как сообщали литовские СМИ, надписи на могилах будут сделаны на польском и литовском языках. Это вызвало негативную реакцию в Минске. Представители белорусской общественности обратились к правительству Литвы с просьбой сделать на памятниках участникам восстания в Польше и Беларуси 1863—1864 годов надписи в том числе по-белорусски.