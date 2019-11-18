Глава миссии ПАСЕ: белорусов лишили возможности полноценно участвовать в демократическом процессе

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Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра выразил разочарование в том, что Беларусь не приняла рекомендации, сделанные в 2016 году и лишила как избирателей, так и кандидатов, возможности полноценно участвовать в демократическом процессе.

Дэвид Бленкатра отметил также ряд замечаний наблюдателей, возникших во время выборов.

Так, пломбы на урнах для голосования не были надежными и их легко можно было снять. Доминирование государственных служащих в избирательных комиссиях ограничило их беспристрастность и независимость, что подорвало доверие общества к избирательному процессу, сообщает БелаПАН.

Еще одна претензия — списки избирателей не являются публичными, что свидетельствует об отсутствии прозрачности. Бленкатра подчеркнул, что не было отчета о сопоставлении количества проголосовавших избирателей с количеством бюллетеней в конце дня, а урны для голосования не были прозрачными.

 «Беларусь является членом европейской семьи, и мы ожидаем, что все члены нашей семьи будут придерживаться международных избирательных стандартов», — заметил глава делегации.

 

 

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Дэвид Бленкатра

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