ПА ОБСЕ: власти не рассматривали выборы как возможность для участия граждан в важных политических вопросах

Прошедшие в Беларуси парламентские выборы были неконкурентными, заявил глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дитмир Бушати на совместной пресс-конференции в Минске наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Отсутствие представителей оппозиции в составе избирательных комиссий создает риски в вопросе беспристрастности при подведении итогов выборов, — сказал он. — Мы пришли к выводу, что данные выборы не рассматривались властями как возможность для активного участия населения в важных политических вопросах. Выборы без свободы обсуждения и подлинного участия, что мы наблюдали в Беларуси, не представляют собой ту возможность для общества, какой должны быть выборы».

Дитмир Бушати подчеркнул, что участники политического процесса «на самом деле не имели здесь равных возможностей, что привело по сути к безальтернативным выборам», сообщает БелаПАН .

Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси состояла из 437 наблюдателей из 45 стран. Это 342 направленных БДИПЧ эксперта, долгосрочных и краткосрочных наблюдателя, 69 парламентариев и представителей персонала ПА ОБСЕ и 26 представителей ПАСЕ.