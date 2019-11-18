Макей выразил тревогу в связи с выходом США из ДРСМД

Беларусь озабочена наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у своих границ, заявил глава МИД Владимир Макей в Москве на открытии совместной коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Одним из наиболее тревожных на сегодня вызовов глава МИД назвал ситуацию с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Владимир Макей отметил, что выход США из договора привел к росту военно-политической напряженности в различных регионах мира, в том числе в Европе. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Беларуси и России во взаимодействии с западными партнерами необходимо приложить максимум усилий, чтобы ни в коем случае не допустить появления на нашем континенте ракет соответствующих классов.

Министр подчеркнул актуальность для обеих стран вопроса о деятельности Североатлантического альянса в Европе.

«Включение в повестку дня заседания коллегии блоков взаимосвязанных вопросов о военно-политической активности НАТО у границ Союзного государства, координации общих подходов к отношениям с альянсом весьма своевременно, — отметил Владимир Макей. — Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного и уважительного диалога с НАТО, который бы стал залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе. Ожидаем, что наша озабоченность, связанная с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси, будет услышана альянсом и его странами-членами. Во всяком случае наши последние контакты с представителями США дают на это надежду».

Макей подчеркнул, что Беларусь выступает за открытый диалог между Россией и НАТО. При этом он выразил убежденность, что «любое обсуждение проблематики укрепления международной европейской безопасности без вовлечения в этот процесс России бессмысленно».

В связи с этим, продолжил глава МИД, Беларусь готова и далее совместно с Россией продвигать линию на конструктивное взаимодействие с альянсом в русле «открытого обращения министров иностранных дел государств — членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств — членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 года».

Ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявлял о том, что сегодня в Европе значительно активизируется военная деятельность. А именно — совершенствуется военная инфраструктура, а также наращиваются войска в Восточно-Европейском регионе, в том числе непосредственно у границ Беларуси.