Защитника урочища Куропаты Дмитрия Казакевича оштрафовали на 510 рублей

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Суд Минского района оштрафовал экс-кандидата в депутаты Палаты представителей Дмитрия Казакевича на 510 рублей (20 базовых величин). 

Защитник урочища Куропаты Дмитрий Казакевич был вызван в суд 18 ноября. На заседании судья Виктор Шевцов вынес решение о признании его виновным по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение требованию должностного лица) КоАП в связи с инцидентом в Куропатах 3 ноября.

Казакевич не признал вину и планирует обжаловать судебное решение. Кроме того, он намерен подать заявление в милицию в отношении свидетелей обвинения по статье 24.4 КоАП (заведомо ложное объяснение), сообщает БелаПАН.

Он добавил, что после процесса с ним связались представители ОБСЕ и попросили передать им копию решения суда.

Как сообщали Naviny.by, инцидент произошел вечером 3 ноября возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, куда пришла группа участников разрешенного властями шествия по случаю дня поминовения предков «Дзяды». В их числе был Казакевич. 

 

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Поедем поедим Куропаты Персона: Дмитрий Казакевич Город: Минск

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