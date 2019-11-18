Минчанин обокрал торговый павильон на столичном рынке

27-летний мужчина ночью украл деньги и товары из торгового павильона на столичном рынке.

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Владелец магазина сообщила о краже денежных средств в размере 518 белорусских рублей и товаров (7 пар мужских штанов, 8 портативных колонок, сушилки для обуви и других). Также сломаны роллеты, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемый был задержан в торговом центре во время покупок. Следствие установило, что ранее судимый мужчина, возвращаясь пешком домой из казино, взломал роллеты торгового павильона на рынке, а затем совершил похитил деньги и товары на сумму более 1000 рублей.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи.