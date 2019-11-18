Замглавы партии «Зеленые»: это были самые грязные выборы в истории Беларуси
Заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук назвал прошедшие парламентские выборы «самыми грязными в истории Беларуси».
«Это самая грязная кампания, которая проходила за всю историю выборов в Республике Беларусь. Наши кандидаты будут подавать жалобы в прокуратуру и суды, чтобы опротестовать итоги этой избирательной кампании. Мы направим свои выводы о процессах в Беларуси своим коллегам в Европейский парламент во фракцию «Зеленых», во все дружественные политические организации в ЕС», — заявил он 18 ноября на пресс-конференции по итогам кампании наблюдения «Право выбора», сообщает