Беларусь и Россия приняли программу согласованных действий во внешней политике

18 ноября в Москве подписана программа согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства на 2020—2021 годы.

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Документ подписан в ходе совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, которое прошло под председательством Владимира Макея и Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после окончания заседания отметил, что мероприятие проведено в преддверии 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Он заметил, что «с тех пор наши отношения прошли большой путь, большой интеграционный путь, и теперь они носят стратегический, союзнический характер».

Глава МИД РФ заявил, что главным итогом совместной работы внешнеполитических ведомств за 20 лет является тот факт, что «сегодня Россия и Беларусь единомышленники по всем ключевым проблемам современности», сообщает БелаПАН.

Сергей Лавров отметил, что ведомства и далее будут тесно взаимодействовать по актуальным вопросам глобальной повестки дня, продвигать совместные инициативы в ООН, ОБСЕ и на других многосторонних площадках. Решеннию этих задач будет способствовать подписанная программа.

«Это уникальный документ, — подчеркнул он. — В России, как и в Беларуси, такого документа, насколько мне известно, нет ни с одним другим партнером».

Лавров также сообщил, что в ходе совместного заседания коллегий подписан развернутый план консультаций на будущий год, включающий «более 25 тем».

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе совместного заседания коллегий «стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшую совместную работу, направленную на углубление евразийской интеграции и укрепление позиций двух стран на международной арене.