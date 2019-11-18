Глава движения «За Свободу»: количество фальсификаций на выборах было беспрецедентным
Глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что количество фальсификаций на прошедших выборах было беспрецедентным.
Мы бы хотели сказать не про то, что количество фальсификаций увеличилось, а что наблюдатели стали подходить более профессионально, после каждой кампании выявляя новые способы фальсификации. В этот раз мы собираемся перевести большое количество инцидентов в правовую, уголовную плоскость. Это значит, что те, кто нарушал законодательство, должны преследоваться, нести ответственность как уголовные преступники», — отметил Юрий Губаревич.
Глава движения отметил, что избиратели перестали доверять политическим кампаниям власти. По его словам, у властей не получилось продемонстрировать всенародную поддержку инициатив власти.
«Общество как никогда проигнорировало избирательный процесс: рекордно низкая явка и в Минске, и в других городах Беларуси. Это означает, что люди перестали верить в государственные инициативы, они не доверяют политическим кампаниям власти. И самое главное, не верят, что от того, кто попадет в Палату представителей, что-то может измениться в их жизни», — подчеркнул представитель движения.
«Я убежден, что на базе достигнутых результатов мы можем планировать следующую президентскую избирательную кампанию, понимая, что реальной поддержки действующему руководителю страны нет. Как превратить отсутствие поддержки в реальные перемены — это наша задача на ближайшие полгода», — заявил Юрий Губаревич.
Как сообщали Naviny.by, Юрий Губаревич ранее писал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации данных голосования на избирательном участке № 571 в Минске.