В Минске самый высокий процент голосов получил глава объединения ветеранов Иван Гордейчик — 68,35%

В Минске у десяти кандидатов в депутаты Палаты представителей, названных победителями в своих округах, результат превысил 50%, пять из них — действующие депутаты.

Согласно данным, опубликованным Центризбиркомом, наибольший процент голосов получил председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик. Беспартийный гражданин 1957 г.р. баллотировался по Уручскому округу № 109 и получил 68,35%.

Второй показатель у первого проректора БГУИР Сергея Дика (Коласовский № 106) — 58,49%.

На третьем месте председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько — 58,30%, баллотировавшийся по Восточному округу № 107.

В числе кандидатов-пятидесятипроцентников также значатся действующий депутат, член Белорусской патриотической партии Татьяна Сайганова (Купаловский № 95) — 57,36%, депутат Валерий Воронецкий (Свислочский № 94) — 56,99%, депутат Людмила Макарина-Кибак (Грушевский № 98) — 53,93%, бывший посол в Турции Андрей Савиных (Чкаловский № 96) — 52,63%, судья Верховного суда Светлана Любецкая (Старовиленский № 105) — 51,57%, депутат Оксана Гайдук (Есенинский № 100) — 50,99% и депутат Игорь Комаровский (Юго-Западный № 99) — 50,35%.

У самого молодого в истории Палаты представителей депутата 22-летней Марии Василевич (Кальварийский № 104) — 28,94%. У конструктивного оппозиционера, лидера ЛДП Олега Гайдукевича (Калиновский № 108) — 48,16%.

Самый маленький процент голосов из всех столичных кандидатов — у Максима Шклярика, который избирался по Чкаловскому округу № 96. 29-летнему специалисту по продажам, члену БСДГ в итоговом протоколе написали всего 0,46%.

Кроме него, менее 1% голосов получили еще пять кандидатов: выдвигавшаяся от ОГП Надежда Гацак (Чкаловский № 96) — 0,50%, еще один представитель ОГП Татьяна Усинович (Грушевский № 98) — 0,73%, Алексей Коротков из БСДП (Г) (Калиновский № 108) — 0,75%, активист «Молодежного блока» Алана Гебремариам (Грушевский № 98) — 0,81% и Алексей Лазарев из БСДГ (Калиновский № 108) — 0,84%.