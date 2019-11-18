В 2020 году расходы бюджета Беларуси на инновации увеличатся на 16%

В 2020 году расходы бюджета на инновационную деятельность в бизнесе будут увеличены на 16%, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на открытии Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

По мнению премьер-министра, эффективное партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны. Он подчеркнул, что тема инновация в этом году станет ключевой темой форума, сообщает БелаПАН .

«Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру. Сегодня товары и услуги наукоемких производств, передовая техника и технологии буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. Цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления», — отметил Румас.

Он добавил, что Беларусь входит в первую десятку стран мира по таким показателям глобального инновационного индекса, как разработка мобильных приложений, изобретения и полезные модели, высшее образование, и в первую двадцатку — по экспорту IT-услуг.

По мнению премьера, успешным примером взаимодействия государства и бизнеса является Парк высоких технологий. За последние два года вклад ПВТ в валовой внутренний продукт и в экспорт практически удвоился.

«Многое делается государством и для развития партнерских отношений с бизнесом. Мы вышли на новый уровень общественного обсуждения регуляторных инициатив государственных органов управления, началась разработка законопроекта о саморегулируемых организациях. Этот проект продолжит взятый государством курс на ликвидацию излишних административных барьеров в деятельности бизнеса», — считает Румас.

По его словам, много внимания в Беларуси уделяется совершенствованию финансовой поддержки предпринимательства. Правительство во взаимодействии с банками прорабатывает направления по упрощению доступа к финансовым ресурсам, расширяется линейка продуктов, предлагаемых банковской системой для предпринимателей для начала и развития бизнеса.

На днях был подписан указ №412 «О поддержке экспорта», который предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства возможность компенсации части расходов, связанных с участием в международных выставках и проведения оценки соответствия продукции.