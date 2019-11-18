Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси в 2019 году достигнет 28,8%

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси в этом году достигнет 28,8%, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой перед церемонией открытия Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

Дмитрий Крутой отметил, что это не те 40%, которые планировались по итогам программы социально-экономического развития на 2016—2020 годы, однако меняется структура экономики и даже в сегменте промышленности уже 25% частной.

«Это огромное достижение — за последние 13 лет мы увеличили эту долю частных бизнесменов почти в три раза», — подчеркнул он. При этом министр экономики заметил, что есть сложности учета и расчета этой доли, сообщает БелаПАН .

«Мы с Белстатом в следующем году запланировали немного пересмотреть эти критерии и отнесения к этому сегменту, и порядок учета. Потому что брать только численность — неправильно. Многие частные компании из того же Парка высоких технологий имеют почти 2 миллиарда долларов только экспортной выручки, но их расчет в части добавленной стоимости осуществляется только по численности, которая, конечно, такими темпами не растет. Вопросы учета очень важны, и мы попробуем эту ситуацию поправить», — отметил министр экономики.

Он также заметил, что растет количество субъектов малого бизнеса. При этом уменьшается количество микроорганизаций и увеличивается количество малых и средних субъектов.

По словам Дмитрия Крутого, в 2019 году в Беларуси растет и количество индивидуальных предпринимателей, при этом не только в торговом сегменте, но и тех, кто занимается производством продукции.