ЕС считает крайне важным возобновить реформы избирательного законодательства в Беларуси

Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своей предварительной оценке характеризует выборы как прошедшие с «общим пренебрежением фундаментальными свободами собраний, ассоциаций и выражения, а ряд ключевых рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы остались без внимания».

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич, размещенном на сайте ЕСВД.

Майя Кочиянчич отметила, что избирательная кампания стала «упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами», сообщает БелаПАН .

Пресс-секретарь заметила, что учитывая будущие президентские выборы, крайне важно, чтобы власти Беларуси немедленно возобновили работу по реформе избирательного законодательства.

«Это также будет иметь ключевое значение для полной реализации потенциала отношений между ЕС и Беларусью с опорой на положительный опыт сотрудничества последних трех лет», — подчеркнула Майя Кочиянчич.