В Италии черные археологи украли около десяти тысяч артефактов

В Италии задержали преступную группировку, которая обыскивала древние места на юге Италии и вывозила украденные артефакты. Черные археологи хранили у себя более десяти тысяч ценных находок, сообщает Joinfo.ua .

Фото Italian police

Преступники проводили незаконные раскопки в тех районах, где не присутствовали официальные археологи. Итальянская полиция отметила, что за группировкой следили еще с мая 2017 года — камеры фиксировали нахождение сокровищ и их продажу за рубеж.

Среди разграбленных территорий оказались и места, датированные IV и V веками до нашей эры.

Фото Italian police

Терракотовые вазы, расписные тарелки, брошки и другие драгоценности — по информации полиции стоимость похищенных ценностей составляет несколько миллионов евро.

Посредники, которые занимались продажей артефактов на черном рынке, работали в Лондоне, Мюнхене, Дижоне и Вршаце в Сербии.