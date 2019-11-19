Фронтальный раздел окажет влияние на Беларусь

Во вторник, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будет в определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, лишь днем в восточной части республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

В Белгидромете отмечают, что будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (дожди пройдут лишь в восточных районах).

В некоторых регионах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимально воздух в середине дня прогреется от +3°C на востоке до +12°C на юго-западе.

В столице будет облачно с прояснениями. Вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: