Фронтальный раздел окажет влияние на Беларусь

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Во вторник, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будет в определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, лишь днем в восточной части республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

В Белгидромете отмечают, что будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (дожди пройдут лишь в восточных районах).

В некоторых регионах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимально воздух в середине дня прогреется от +3°C на востоке до +12°C на юго-западе.

В столице будет облачно с прояснениями. Вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +1..+3°C;
  • днем +5..+7°C;
  • вечером +4..+6°C.
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Тэги: погода

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